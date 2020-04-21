В Азербайджане ​приемные экзамены могут проводиться дважды в год

"Вопрос платы за проведение экзаменов регулируется государством".

Об этом заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на пресс-конференции.

Она отметила, что если условия позволят, то вступительные экзамены будут проводиться два раза в год (весной и летом):

"Но если текущая ситуация не позволит, естественно, вступительный экзамен будет проведен один раз. Пока нам не было сказано о каких-либо ограничениях. Я надеюсь, что все будет в порядке”.