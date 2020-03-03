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В Азербайджане отмечается "Од чершенбеси"

В Азербайджане отмечается "Од чершенбеси"

Сегодня в Азербайджане отмечается "Од чершенбеси" ("Вторник огня").

Report напоминает, что "Од чершенбеси" это второй после "су чершенбеси" вторник накануне праздника Новруз. 

Как сообщила Report сотрудница отдела мифологии Института фольклора НАНА Ильхама Гасабова, традиция праздновать "Од чершенбеси" основана на поклонении древних людей Солнцу и огню.

По ее словам, 10 марта будет отмечаться "Йел чершенбеси" ("Вторник ветра"). "Торпаг чершенбеси" ("Вторник земли") придется на 17 марта.

Отметим, что в этом году весна вступит в свои права 20 марта в 07:49:36 по бакинскому времени. 20, 21, 22, 23 и 24 марта - праздничные дни. 

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