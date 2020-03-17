​В Азербайджане отложен экзамен по приему на госслужбу

Согласно письму Кабинета министров Азербайджанской Республики от 16 марта 2020 года, направленному в государственные учреждения в связи с угрозой распространения коронавируса, с 18 марта собеседования с кандидатами для поступления на государственную службу (в том числе вступительный экзамен для приема на госслужбу по административно-исполнительным должностям, намеченный на 12 апреля) переносятся.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, будет предоставлена дополнительная информация о времени проведения собеседований и экзамена.

Поскольку назначенные на 5, 12 и 19 апреля выпускные экзамены были отложены, на другую дату будет перенесен и экзамен для выпускников предыдущих лет, назначенный 26 апреля.

Кроме того, согласно соответствующему письму Кабинета министров, с 17 марта 2020 года в Государственном экзаменационном центре прекращается прием граждан.