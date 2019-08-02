В Азербайджане обновят классификацию профессионального образования

"В Азербайджане будут проведены работы по обновлению классификации профессионального образования".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора Государственного агентства по профессиональному образованию Амиль Алили.

Он также отметил, что сегодня многие специальности, входящие в классификацию профессионального образования, не соответствуют требованиям рынка: "Каждый год в классификацию включают новые специальности. И все же, несмотря на это, есть необходимость в обновлении классификации. Это не будет выполнено в быстрые сроки. В этом направлении будет проводиться работа".

Заместитель директора добавил, что в минувшем учебном году приступили к подготовке кадров по 168 специальностям: "Хотя в первый год было 176 специальностей".