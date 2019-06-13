В Азербайджане объявлено собеседование по замещению вакантных мест в госорганах

Государственный экзаменационный центр Азербайджана объявил об этапе собеседования на замещение 103 вакантных мест в 8-ми госорганах, относящихся к категории "В" по 5-7-й классификации должностей на административной госслужбе в органах исполнительной и судебной властей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, должностные инструкции, программы собеседований по представленным вакантным местам размещены на интернет-портале центра.

Для участия в собеседовании кандидатам следует, пройдя по ссылке https://eservices.dim.gov.az/dqq/Home/Login, заполнить "Форму обращения на госслужбу" до 18:00 12 июля (в течение 30 дней) и внести изменения, если таковые появятся.

Если кандидат не отвечает заявленным требованиям, либо в предъявленных им документах, данных выявится ложная информация, его результаты на собеседовании будут считаться недействительными.

В целом, среди представленных 103 вакантных мест 15 относятся к 5-й классификации, 18 – 6-й классификации, 70 - 7-й классификации, 15 – к группе должностей "BA", 88 - к группе должностей "BB".