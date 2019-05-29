В Азербайджане объявлены результаты проведенных 28 апреля экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты первого этапа вступительных экзаменов по I, II, III и IV группам специальностей для выпускников предыдущих лет, а также по V группе специальностей в вузы и ссузы на базе полного среднего образования (11 классов).

Как сообщает Report, лица, сдавшие экзамен 28 апреля, могут ознакомиться с результатами, отправив рабочий номер на 7727.

В ближайшее время результаты также разместят на сайте Государственного экзаменационного центра.