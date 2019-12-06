Координатор твининг-проекта: В Азербайджане необходимо пересмотреть госстандарты по учебным программам вузов

Необходимо пересмотреть национальное законодательство Азербайджана в области госстандартов по учебным программам в вузах.

Об этом Report заявила резидент-координатор проекта Елизавета Биданова в рамках информационной сессии твининг-проекта ЕС по поддержке и повышению уровня высшего образования в Азербайджане.

"Целью нашего твининг-проекта является поддержка и повышение в будущем уровня высшего образования в Азербайджане. Мы хотим быть уверены, что данная система в Азербайджане достигнет того же уровня, что и европейская и станет ее частью. В наши планы также входит внедрение здесь компетентностного подхода и студентоориентированного образования. Так, мы проводим различные семинары, тренинги и мастер-классы", - сказала она.

Е. Биданова также отметила необходимость в пересмотре национального законодательства (в области высшего образования - ред.): "Особенно это касается госстандартов по учебным программам. Были выбраны 15 приоритетных программ бакалавриата, которые должны быть переработаны с расчетом на компетентностный и студентоцентрированный подход".

По ее словам, важным и волнующим студентов вопросом также является процесс признания дипломов зарубежных вузов на территории Азербайджана.

"Сегодня данный процесс в Азербайджане называется нострафикацией, который подразумевает поиск эквивалента иностранного диплома с программой образования и законодательства страны. В Европе подход к данному вопросу более гибкий. С этой целью в нашей программе предусмотрены и реформы в области системы нострафикации и признания дипломов", - заключила координатор проекта.

Отметим, что данный твининг-проект реализуется в рамках соглашения между Азербайджаном и Евросоюзом о реализации твининг-проектов и рассчитан на 24 месяца (с апреля 2018 по апрель 2020 гг.) с бюджетом в 1,2 млн евро.