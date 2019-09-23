В Азербайджане наступила астрономическая осень.

Как сообщает Report, осень пришла на территорию страны сегодня в 11:50.

В этот день Солнце из Северного полушария переходит в Южное и наступает осеннее равноденствие, а день по продолжительности равен ночи. Начиная с 23 сентября ночи становятся длиннее, а дни короче. Это продолжается до наступления астрономической зимы, когда Солнце поднимается на наименьшую высоту над горизонтом, вследствие чего наблюдаются сильные холода. В день зимнего солнцестояния наблюдается самый короткий день и самая длинная ночь в году.

Зима в Азербайджане наступит 22 декабря в 08:19.