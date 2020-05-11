С завтрашнего дня в Азербайджане начинается прием документов в колледжи на основе полного среднего образования (11 классов).

Как передает Report, прием документов пройдет в онлайн режиме с 12 мая по 5 июня.

Прием в колледжи на основе общего среднего образования (9 классов) состоится только на основе второго этапа выпускных экзаменов.

В этом году более 12 тыс. абитуриентов подтвердили заявку на поступление в колледжи, из них 4 000 абитуриентов, участвовавших на проведенном 1 марта первом этапе выпускного экзамена, должны обязательно участвовать во втором этапе, чтобы принять участие в конкурсе.