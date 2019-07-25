Минобразования Азербайджана: На экзаменах по приему на работу учителей выявлены 29 вопросов с погрешностями

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"Во время проверки вопросов, использованных на экзамене по приему на работу учителей, эксперты в 29 вопросах обнаружили технические погрешности. Из них 20 погрешности были в азербайджанском секторе, 9 – в русском секторе".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам экзамена, сказал заместитель заведующего отделом человеческим ресурсов Министерства образования Азербайджана Мурад Джамалзаде.

Он сказал, что эти вопросы составляют 0,54% от всех вопросов: "Под технической погрешностью подразумевается ошибка в содержании вопроса на экзаменационной сессии (15 вопросов), наличие двух верных ответов на один вопрос (5 вопросов), повторение одного вопроса в ходе одной экзаменационной сессии (1 вопрос) и другие (8 вопросов)".

М.Джамалзаде отметил, что если в ходе экзамена ответы на эти вопросы были отмечены как неверные или оставленные без ответа, то они будут зачитаны как правильные в пользу кандидата, и будет учитываться при подсчете баллов кандидата: "Наряду с этим, будет раскрыто содержание вопросов с технической погрешностью, и будет объяснена имеющаяся в них погрешность".

Представитель министерства добавил, что окончательные результаты будут размещены в личном кабинете каждого кандидата 26 июля: "С 27 июля кандидаты могут через свой личный кабинет обратиться к организатору экзамена в порядке апелляции. Эти обращения будут регистрироваться до 29 июля. Результаты обращений будут размещены в личном кабинете до 6 августа. Этап отбора вакансий на конкурсе будет объявлен открытым с 7 августа. В этом году первоначально планируется вынесение на конкурс около 7000 вакантных рабочих мест".