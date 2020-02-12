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В Азербайджане изменены правила приема в первый класс

В Азербайджане изменены правила приема в первый класс

Начиная с текущего года прием в подготовительные группы и первые классы государственных общеобразовательных учреждений будет осуществляться только на основании удостоверения личности для граждан Азербайджана, заграничного паспорта для иностранных граждан и миграционной карточки для лиц без гражданства.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство образования.

Так, согласно соответствующему указу президента Ильхама Алиева, обмен информацией в государственных информационных системах должен осуществляться на основе индивидуальных идентификационных номеров (FİN) удостоверений личности.

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