В Азербайджане из-за коронавируса отложены еще два экзамена

В соответствии с мерами по предотвращению возможных угроз от распространения в Азербайджане коронавируса, предотвращения случаев заражения, повышения эффективности профилактических мер в данной сфере, отложены запланированные на 15 и 29 марта экзамены.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Дата этих экзаменов и запланированных на 9 марта экзаменов будет обнародована за неделю до проведения экзаменов.

Выпускной экзамен в 11-х классах планируется провести в соответствии с установленным ранее графиком.

Отметим, что 15 марта планировалось провести первый этап выпускного экзамена для учащихся 9-х классов общеобразовательных учебных заведений в Нафталанском, Геранбойском, Дашкесанском, Мингячевирском, Шемкирском, Гедабекском, Балакенском, Загатальском, Гахском, Ярдымлинском, Джалилабадском, Масаллинском, Астаринском, Гёйчайском, Агдашском, Уджарском, Исмаиллинском, Гобустанском, Агджебединском, Ходжавендском, Физулинском, Бейлаганском, Сальянском, Нефтчалинском, Гаджигабульском, Гусарском, Губинском, Сиязанском, Хызынском районах, а 29 марта – приемный экзамен для выпускников предыдущих лет, желавших поступить в колледжи на базе 9 классов образования.