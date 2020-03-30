Испытательный экзамен для резидентуры будет бесплатным

С учетом введенного в стране в связи с коронавирусом особого карантинного режима, Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) принял решение, согласно которому, размещенный на портале otk.az испытательный экзамен (по азербайджанскому и русскому секторам) в режиме онлайн по первому этапу приемного экзамена в целях оказания поддержки готовящимся в резидентуру студентам, до июля будет бесплатным.

Как сообщили Report в Центре, в ближайшие дни на портале разместят очередной бесплатный новый вариант испытательного экзамена по первому этапу экзаменов - оценивание знаний по базовым предметам. На экзамен можно записаться здесь.

Желающие сдать онлайн-экзамен могут пройти регистрацию на портале otk.az и в любое время дня проверить свои знания.

По окончании онлайн-экзамена можно будет получить результаты, вновь ознакомиться с тестовыми заданиями, проанализировать их и сравнить ответы.

С правилами регистрации на портале и условиями записи на экзамен можно будет ознакомиться в разделе "Təlimatlar" ("Инструкции") на портале otk.az.