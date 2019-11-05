В Азербайджане будет проведена диагностическая оценка учителей

Министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов подписал приказ об утверждении "Правил проведения диагностической оценки знаний и навыков работающих в государственных общеобразовательных учебных заведениях учителей, психологов и другого педагогического коллектива, преподающего предметы общего образования" и проведении диагностической оценки.

Как сообщает Report, в приказе отмечается, что с целью повышения социального благосостояния учителей, преподающих по направлениям искусства и творчества в Бакинском хореографическом училище, Республиканской гимназии искусств, средней образовательной специализированной музыкальной школе им.Бюльбюля и Физулинской районной гимназии интернатского типа им.М.М.Хазани, а также оценки уровня профессионализма и учебных нужд школьных психологов до конца года следует провести диагностическую оценку лиц из данной категории.

Отделам человеческих ресурсов дано поручение организовать и провести диагностическую оценку до конца этого года.

Надзор за исполнением приказа поручен руководителю аппарата.