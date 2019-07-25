В Азербайджане аннулированы результаты экзаменов 33 кандидатов в учителя

"В этом году на экзаменах по приему на работу учителей аннулированы результаты 33 кандидатов".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам экзаменов, сказал заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов министерства образования Мурад Джамалзаде.

Он отметил, что причиной аннулирования результатов этих претендентов является нарушение экзаменационных правил.

Представитель министерства добавил, что наиболее часто встречаются такие нарушения правил, как попытка переписывать, разговоры с сидящим рядом кандидатом: "Также была попытка войти на экзамен с удостоверением личности другого человека, это было пресечено. Порой были попытки кандидатов пройти на экзамен не просто с телефоном, а с устройством связи. За все перечисленные нарушения были отменены результаты экзаменов 33 человек".