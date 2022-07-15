О нас

В Азербайджанском университете языков состоялась церемония вручения дипломов

В Азербайджанском университете языков состоялась церемония вручения дипломов В Азербайджанском университете языков состоялась церемония вручения дипломов
Наука и образование
15 июля 2022 г. 19:00
В Азербайджанском университете языков состоялась церемония вручения дипломов

В Азербайджанском университете языков состоялась церемония вручения дипломов

Как передает Report, ректор вуза Камал Абдулла поздравил выпускников и пожелал им успехов в их профессиональной карьере.

Он также заявил о важности 44-дневной войны и об ответственности, которая лежит на плечах молодежи в будущем. Ректор выразил надежду, что выпускники продолжат служить Родине.

На церемонии присутствовали главы и представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса, в том числе послы таких стран, как Мексика, Чили, Марокко, Китай и др.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
15 июля 2022 г. 19:38
Ильхам Алиев: Пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо
Ильхам Алиев: Пребывание армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана совершенно неприемлемо
15 июля 2022 г. 18:26
Президент Азербайджана: Армения все еще не выполняет принудительно взятых на себя обязательств
Президент Азербайджана: Армения все еще не выполняет принудительно взятых на себя обязательств
15 июля 2022 г. 17:55
Ильхам Алиев: В ближайшие дни между ЕС и Азербайджаном будет подписан важный документ
Ильхам Алиев: В ближайшие дни между ЕС и Азербайджаном будет подписан важный документ
15 июля 2022 г. 17:44
Под председательством президента состоялось совещание по итогам шести месяцев этого года
ФотоПод председательством президента состоялось совещание по итогам шести месяцев этого года
15 июля 2022 г. 16:59
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
Комиссар ЕС: Азербайджанский газ - фактор стабильности в период энергокризиса
15 июля 2022 г. 16:58
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
Глава Еврокомиссии посетит Азербайджан
15 июля 2022 г. 16:29
Ильгар Мусаев назначен начальником Госслужбы спецсвязи и информационной безопасности
Ильгар Мусаев назначен начальником Госслужбы спецсвязи и информационной безопасности
15 июля 2022 г. 15:05
Назначен глава Госагентства по охране стратегических объектов
Назначен глава Госагентства по охране стратегических объектов
15 июля 2022 г. 14:59
Замминистра: Освобожденные территории предлагают новые возможности для компаний Малайзии
Замминистра: Освобожденные территории предлагают новые возможности для компаний Малайзии
15 июля 2022 г. 13:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi