В Азербайджанском университете языков состоялась церемония вручения дипломов

В Азербайджанском университете языков состоялась церемония вручения дипломов

В Азербайджанском университете языков состоялась церемония вручения дипломов

Как передает Report, ректор вуза Камал Абдулла поздравил выпускников и пожелал им успехов в их профессиональной карьере.

Он также заявил о важности 44-дневной войны и об ответственности, которая лежит на плечах молодежи в будущем. Ректор выразил надежду, что выпускники продолжат служить Родине.

На церемонии присутствовали главы и представители аккредитованного в Азербайджане дипкорпуса, в том числе послы таких стран, как Мексика, Чили, Марокко, Китай и др.