В Азербайджанском университете архитектуры и строительства повысили зарплаты

В Азербайджанском университете архитектуры и строительства (АУАС) повысили заработные платы сотрудников.

В Азербайджанском университете архитектуры и строительства (АУАС) повысили заработные платы сотрудников.

Как сообщает Report, соответствующее решение приняла ректор вуза Гюльчохра Мамедова.

Оплата труда профессорско-преподавательского и административного персонала была увеличена на 20%, а учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала - на 15%.

Согласно решению, минимальная заработная плата после налоговых удержаний в АУАС составит 521 манат.

В то же время, зарплата профессора после налоговых вычетов составит 1 696 манатов, а доцента - 1 404 маната.