О нас

В Азербайджанском университете архитектуры и строительства повысили зарплаты

В Азербайджанском университете архитектуры и строительства повысили зарплаты В Азербайджанском университете архитектуры и строительства (АУАС) повысили заработные платы сотрудников.
Наука и образование
11 октября 2023 г. 18:45
В Азербайджанском университете архитектуры и строительства повысили зарплаты

В Азербайджанском университете архитектуры и строительства (АУАС) повысили заработные платы сотрудников.

Как сообщает Report, соответствующее решение приняла ректор вуза Гюльчохра Мамедова.

Оплата труда профессорско-преподавательского и административного персонала была увеличена на 20%, а учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала - на 15%.

Согласно решению, минимальная заработная плата после налоговых удержаний в АУАС составит 521 манат.

В то же время, зарплата профессора после налоговых вычетов составит 1 696 манатов, а доцента - 1 404 маната.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetində əməkhaqları artırılıb

Другие новости из категории

В словарь национальной энциклопедии включены 40 новых слов
В словарь национальной энциклопедии включены 40 новых слов
11 октября 2023 г. 15:52
​​​​​​​Эмин Амруллаев: В Азербайджане число именных стипендий для студентов невелико
​​​​​​​Эмин Амруллаев: В Азербайджане число именных стипендий для студентов невелико
11 октября 2023 г. 13:37
Министр: Следует стимулировать интерес женщин к получению образования
Министр: Следует стимулировать интерес женщин к получению образования
11 октября 2023 г. 12:43
137 кандидатов успешно сдали экзамен по приему на работу в органы прокуратуры
137 кандидатов успешно сдали экзамен по приему на работу в органы прокуратуры
10 октября 2023 г. 19:39
Группе работников образования Нахчывана присвоено почетное звание Заслуженный учитель
Группе работников образования Нахчывана присвоено почетное звание "Заслуженный учитель"
10 октября 2023 г. 18:22
Утвержден Календарный план по внесению данных об учащихся в информационную систему Ученик-выпускник
Утвержден Календарный план по внесению данных об учащихся в информационную систему "Ученик-выпускник"
10 октября 2023 г. 12:24
В четыре столичные школы назначены новые директора
В четыре столичные школы назначены новые директора
9 октября 2023 г. 18:35
Обнародованы результаты экзамена для приема на госслужбу
Обнародованы результаты экзамена для приема на госслужбу
9 октября 2023 г. 15:33
В АГПУ создаются новые базовые школы
В АГПУ создаются новые базовые школы
9 октября 2023 г. 13:52
Эмин Амруллаев: Разрабатывается концепция Карабахского университета
Эмин Амруллаев: Разрабатывается концепция Карабахского университета
9 октября 2023 г. 12:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi