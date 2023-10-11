В Азербайджанском университете архитектуры и строительства повысили зарплаты

В Азербайджанском университете архитектуры и строительства (АУАС) повысили заработные платы сотрудников.
Как сообщает Report, соответствующее решение приняла ректор вуза Гюльчохра Мамедова.
Оплата труда профессорско-преподавательского и административного персонала была увеличена на 20%, а учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала - на 15%.
Согласно решению, минимальная заработная плата после налоговых удержаний в АУАС составит 521 манат.
В то же время, зарплата профессора после налоговых вычетов составит 1 696 манатов, а доцента - 1 404 маната.