В UNEC посещение занятий будет осуществляться посредством электронного журнала

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) со второго семестра 2015/2016 учебного года посещение занятий студентами будет осуществляться посредством электронного журнала.

Как сообщили Report в пресс-службе UNEC, в университете в связи с применением электронного журнала, являющегося составной частью реализуемого электронного университетского проекта в рамках "Года качества", проведены тренинги с преподавателями. Преподаватель, войдя из собственного кабинета в отдел электронного журнала, в течение первых 15 минут проверит посещаемость студентов. В электронном журнале автоматически отразится вид занятий: лекционный или семинарский.

Электронная система даст возможность в конце семестра автоматически подсчитать посещаемость студентами занятий, полученные на семинарах баллы, провести подсчет баллов до экзаменов и результатов коллоквиумов. Журнал впервые будет применен на факультете финансы и бухгалтерия, в группах САБАХ, Международной экономической школе и департаменте МБА. Посредством этой системы, являющейся одним из новшеств, осуществляемых в сфере применения современных технологий в учебном процессе, будет возможна электронизация всего учебного процесса.