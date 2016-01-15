В Азербайджанском государственном экономическом университете начался месяц образцовых уроков

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ С 15 января в Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC) запущен новый проект. Как сообщили Report в вузе, в рамках проекта профессора и заведующие кафедрой UNEC проведут образцовые уроки. На уроках наряду с преподавательским составом, докторантами, диссертантами, молодыми преподавателями и сотрудниками университета будут участвовать также представители других высших учреждений, организаций и компаний.

Целью проведения проекта является совершенствование знаний и способностей наставников, в то же время передача почтенными профессорами и опытными педагогами молодому поколению своих знаний в сфере технологии обучения.

Слушатели образцовых уроков, посвященных актуальным проблемам современности наряду с применением технологии инновационного обучения овладеют теоретическими знаниями и практическими способностями в связи с проблемами, изученными на образцовом уроке. Образцовые уроки будут проводиться в течение месяца.