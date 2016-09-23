Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджанский университет языков назначен новый проректор по учебной части.
Как сообщили Report в пресс-службе университета, согласно соответствующему приказу, подписанному министром образования Микаилом Джаббаровым, на эту должность назначен Афган Абдуллаев.
До этого назначения А.Абдуллаев работал главным консультантом сектора лицензирования и аккредитации министерства.
Сегодня заместитель руководителя Аппарата министерства Ягуб Пириев представил новоназначенного проректора коллективу университета.
Отметим, что Афган Абдуллаев окончил факультет английского языка Азербайджанского педагогического института иностранных языков.
Aynur OsmanqızıАвтор новости
Поделиться в Facebook