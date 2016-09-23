Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджанский университет языков назначен новый проректор по учебной части.

Как сообщили Report в пресс-службе университета, согласно соответствующему приказу, подписанному министром образования Микаилом Джаббаровым, на эту должность назначен Афган Абдуллаев.

До этого назначения А.Абдуллаев работал главным консультантом сектора лицензирования и аккредитации министерства.

Сегодня заместитель руководителя Аппарата министерства Ягуб Пириев представил новоназначенного проректора коллективу университета.

Отметим, что Афган Абдуллаев окончил факультет английского языка Азербайджанского педагогического института иностранных языков.