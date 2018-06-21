В азербайджанских вузах обучается 5 410 иностранцев из 75-ти стран

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Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ В 2017/2018 учебном году в азербайджанских вузах обучались 5 410 иностранцев из 75-ти стран.

Как сообщает Report, об этом говорится в итоговом отчете Минобразования на 2017 год.

В документе, представленном министром образования Джейхуном Байрамовым, отмечается, что 40,3% иностранных студентов составляют граждане Турции. Несмотря на довольно большое число студентов из соседних стран - Ирана, России и Грузии, в первую десятку также попали граждане Китая, Индии, Пакистана и Бангладеш.

В 2017/2018 учебном году в вузы республики поступили студенты из 43 стран. В отчетный год список пополнился такими странами, как Эстония, Монголия, Филиппины и Шри-Ланка.

Отметим, что на мероприятии присутствовали вице-премьер Али Ахмедов, завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Фарах Алиева.