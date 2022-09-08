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В азербайджанских школах вакантны свыше 3 тыс. позиций учителей

В азербайджанских школах вакантны свыше 3 тыс. позиций учителей В азербайджанских школах вакантны более 3 тыс. позиций учителей.
Наука и образование
8 сентября 2022 г. 15:30
В азербайджанских школах вакантны свыше 3 тыс. позиций учителей

В азербайджанских школах вакантны более 3 тыс. позиций учителей.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра человеческих ресурсов Института образования Нурлан Исмаилбейли на семинаре "Диалог медиа и образования".

Он отметил, что некоторые места, представленные на конкурсе по приему на работу учителей в прошлом году остаются вакантными и в этом году: "Незаполненными остаются вакансии в основном в школах в отдаленных населенных пунктах. Прием на работу по срочным контрактам будет осуществляться в течение всего года".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan məktəblərində 3 mindən çox müəllim yeri boşdur

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