В Азербайджане значительно сократилось число выпускников

© Report

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ "За последние 13 лет число выпускников в Азербайджане сократилось примерно на 40 000 человек".

Как сообщает Report, в прошлом году выпускниками общеобразовательных школ стали 83 679 человек.

По информации, за последние 13 лет число выпускников сократилось на 39 429 человек (32.03%). Это сказалось и на статистике абитуриентов, поступающих в вузы. По сравнению с 2016 годом число выпускников уменьшилось на 3 651 человек. Наряду с этим, следует отметить, что процентный показатель выпускников текущего года в числе подавших документы не уменьшается, а наоборот, возрастает.