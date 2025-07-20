В Азербайджане желающие получить сертификат бухгалтера сдадут экзамен

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет I этап экзамена для желающих получить сертификат профессионального бухгалтера (по бухгалтерскому учету).

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана сегодня проведет I этап экзамена для желающих получить сертификат профессионального бухгалтера (по бухгалтерскому учету).

Как сообщили Report в Центре, в целом для участия в экзамене прошли регистрацию 1416 человек.

Экзамен во всех зданиях начнется в 10:00. Кандидаты, прибывшие после 09:45, не будут допущены в здание экзамена.

На экзамене, который продлится три часа, кандидатам будет представлено 40 тестовых заданий. Из них 20 закрытых вопросов оцениваются в 1 балл, 10 - в 2 балла, восемь открытых вопросов оцениваются в 5 баллов, два - в 10 баллов.

Кандидаты должны иметь при себе ручку с черными или темно-синими чернилами, простой карандаш твердости HB, калькулятор и следующие документы:

- Оригинал документа, удостоверяющего личность (удостоверение личности или общегражданский паспорт);

- Пропуск на экзамен.

Экзамен будет организован на бумажных носителях в Баку и Нахчыване, всего в шести зданиях.