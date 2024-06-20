В Азербайджане завтра начинаются экзамены по сертификации учителей

В Азербайджане 21, 22, и 24 июня будет проведен этап тестового экзамена в рамках процесса сертификации учителей.

В Азербайджане 21, 22, и 24 июня будет проведен этап тестового экзамена в рамках процесса сертификации учителей.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Согласно информации, экзамены будут проведены для преподавателей, которые привлекаются к процессу впервые.

В этом году сертификация охватит учителей математики, азербайджанского языка, английского языка, русского языка (азербайджанский сектор), русского языка и литературы (русский сектор), немецкого и французского языков.

Учителя, прошедшие аттестацию, получат сертификат на продолжение преподавательской деятельности в течение следующих пяти лет. Участие в экзамене преподавателей старше 60 лет организуется на добровольной основе. В этом году в процессе ожидается участие более 30 000 преподавателей.

В прошлом году в сертификации преподавателей принял участие 29 951 учитель. Из них 5 246 педагогам, прошедшим аттестацию, заработная плата была увеличена на 35 процентов, 17 914 учителям - на 10 процентов.