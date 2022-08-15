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В Азербайджане завтра начинается выбор специальностей в вузы

В Азербайджане завтра начинается выбор специальностей в вузы С 16 по 28 августа будет проводиться выбор специальностей для абитуриентов (а также суббакалавров), желающих поступить в высшие учебные заведения по I, II, III, IV и V группам специальностей.
Наука и образование
15 августа 2022 г. 10:57
В Азербайджане завтра начинается выбор специальностей в вузы

С 16 по 28 августа будет проводиться выбор специальностей для абитуриентов (а также суббакалавров), желающих поступить в высшие учебные заведения по I, II, III, IV и V группам специальностей.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре Азербайджана.

Объявление о выборе специальностей для участия в конкурсе по приему студентов в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики на 2022/2023 учебный год, порядок заполнения "Электронного заявления абитуриента о выборе специальности", список специальностей, по которым проводится прием, а также прогноз приема студентов опубликовано в 4-м номере журнала "Абитуриент".

Помимо этого, в Баку и регионах работают Центры консультирования абитуриентов.

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