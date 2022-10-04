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В Азербайджане завтра начинается регистрация поступивших в колледжи

В Азербайджане завтра начинается регистрация поступивших в колледжи C завтрашнего дня, 5 октября, с 12:00 начинается процесс регистрации лиц, поступивших в результате дополнительного размещения на вакантные плановые места в средние специальные учебные заведения (ссузы, колледжи) на базе полного среднего образования.
Наука и образование
4 октября 2022 г. 15:08
В Азербайджане завтра начинается регистрация поступивших в колледжи

C завтрашнего дня, 5 октября, с 12:00 начинается процесс регистрации лиц, поступивших в результате дополнительного размещения на вакантные плановые места в средние специальные учебные заведения (ссузы, колледжи) на базе полного среднего образования.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

Заявители могут подать заявку, зарегистрировавшись на сайте https://portal.edu.az/ и выбрав услугу "Регистрация учащегося в высших и средних специальных учебных заведениях". На открывшейся странице можно подтвердить личную информацию и информацию о приеме, а также загрузить необходимые документы.

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