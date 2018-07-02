В Азербайджане завтра 57 625 учащихся сдадут выпускной экзамен

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Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ 3 июля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет централизованный выпускной экзамен для выпускников (9 и 11 классов) средних школ Баку со специальным уклоном, средних общеобразовательных школ в Шамкирском, Гедабекском, Агстафинском, Газахском, Товузском, Мингячевирском, Балакенском, Закатальском, Гахском, Ярдымлинском, Джалилабадском, Масаллинском, Лерикском, Гёйчайском, Агдашском, Уджарском, Исмаиллинском, Гобустанском, Агджабединском, Физулинском, Бейлаганском, Сальянском, Нефтчалинском, Гаджигабульском, Гусарском, Губинском, Сиязаньском, Хызинском районах.

Как сообщили Report в пресс-службе ГЭЦ, в целом на экзамене ожидается участие 57 625 учеников (по IX классу 32795, по XI классу 24830).

Участвующие в экзамене могут распечатать "Пропускной лист на экзамен" из интернета. Там же они могут распечатать "Памятку". С собой следует принести "Пропускной лист на экзамен" и оригинал документа, удостоверяющего личность.

Для учеников IX классов экзамен начнется в 10:00, для XI классов - 15:00.

Для проведения экзамена для учащихся IX классов выделено в целом 111 экзаменационных центров.

Для проведения экзамена для учащихся XI классов выделено в целом 104 экзаменационных центра.

Экзаменом будут управлять 255 руководителей экзамена и 2917 педагогов-контролеров.