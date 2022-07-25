В Азербайджане завершился тестовый этап конкурса по приему на работу учителей

В Азербайджане завершился тестовый этап конкурса по приему на работу учителей.

В Азербайджане завершился тестовый этап конкурса по приему на работу учителей.

Как сообщили Report в Министерстве образования, в экзаменах, проведенных в течение 7 рабочих дней, приняли участие 44 363 кандидата.

Тестовые экзамены были организованы в 15 экзаменационных центрах, организованных в Баку, Гяндже, Агджабеди, Лянкяране, Шамахы, Мингячевире, Сальяне, Сумгайыте, Хачмазе и Евлахе. Результаты 11 кандидатов, участвовавших в этом этапе, были аннулированы, так как они нарушили правила проведения экзамена.

На следующем этапе будет проведен отбор вакансий и собеседование с кандидатами.