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В Азербайджане завершился тестовый этап конкурса по приему на работу учителей

В Азербайджане завершился тестовый этап конкурса по приему на работу учителей В Азербайджане завершился тестовый этап конкурса по приему на работу учителей.
Наука и образование
25 июля 2022 г. 11:12
В Азербайджане завершился тестовый этап конкурса по приему на работу учителей

В Азербайджане завершился тестовый этап конкурса по приему на работу учителей.

Как сообщили Report в Министерстве образования, в экзаменах, проведенных в течение 7 рабочих дней, приняли участие 44 363 кандидата.

Тестовые экзамены были организованы в 15 экзаменационных центрах, организованных в Баку, Гяндже, Агджабеди, Лянкяране, Шамахы, Мингячевире, Сальяне, Сумгайыте, Хачмазе и Евлахе. Результаты 11 кандидатов, участвовавших в этом этапе, были аннулированы, так как они нарушили правила проведения экзамена.

На следующем этапе будет проведен отбор вакансий и собеседование с кандидатами.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqənin test mərhələsi başa çatıb

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