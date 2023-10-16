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В Азербайджане завершился процесс сертификации учителей

В Азербайджане завершился процесс сертификации учителей В Азербайджане завершился процесс сертификации учителей, результаты будут обнародованы в ближайшие дни.
Наука и образование
16 октября 2023 г. 12:36
В Азербайджане завершился процесс сертификации учителей

В Азербайджане завершился процесс сертификации учителей, результаты будут обнародованы в ближайшие дни.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

С 8 сентября по 14 октября был проведен этап собеседования процесса сертификации учителей. С результатами собеседования можно будет ознакомиться в личных кабинетах преподавателей в ближайшие дни.

Отметим, что в результате восстановления образовательных учреждений в рамках "I Государственной программы по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории" был реорганизован учебный процесс в полной средней школе №2 города Лачын. Учителя указанной школы 14 октября также приняли участие в этапе собеседования.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin sertifikatlaşdırılması prosesi bitib, nəticələr yaxın günlərdə açıqlanacaq

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