В Азербайджане завершился процесс сертификации учителей

В Азербайджане завершился процесс сертификации учителей, результаты будут обнародованы в ближайшие дни.

В Азербайджане завершился процесс сертификации учителей, результаты будут обнародованы в ближайшие дни.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

С 8 сентября по 14 октября был проведен этап собеседования процесса сертификации учителей. С результатами собеседования можно будет ознакомиться в личных кабинетах преподавателей в ближайшие дни.

Отметим, что в результате восстановления образовательных учреждений в рамках "I Государственной программы по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории" был реорганизован учебный процесс в полной средней школе №2 города Лачын. Учителя указанной школы 14 октября также приняли участие в этапе собеседования.