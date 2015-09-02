​В Азербайджане завершилось строительство 12-ти средних школ

Баку. 2 сентября. REPORT.AZ/ За сентябрь и октябрь планируется строительство и сдача полных средних школ в гедабекском селе Морухлу, бардинском селе Туркменкенд, кюрдемирском селе Атакишили, шекинском селе Гараторпаг, лерикском Анбу, закатальском Енгиян, шемахинском Шарадиль, астаринских селах Артупа и Сым, джалилабадском селе Инджилли, губинских селах Аспарасти и Меджке-Хаджа.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

Согласно информации, в Шемкире будет завершено строительство школы имени Низами Гянджеви, а в Лянкяране - малых групповых домов семейного типа для мальчиков. В Габале будет заложен фундамент профтехучилища.

На пользование педагогов и учащихся также в канун нового учебного года будет передан ряд капитально отремонтированных учебных заведений. Так, уже завершился капитальный ремонт общей средней школы-интерната в Балакянском районе, учебного здания Бакинского государственного экономического и гуманитарного колледжа, учебного корпуса Первого московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова, Бакинского технического колледжа, Бакинского государственного колледжа связи и транспорта, Республиканского лицея с химико-биологическим уклоном, расположенной в Хазарском районе общей средней школы-интерната №2 для детей, лишенных родительской опеки.

Министерство образования также планирует сдачу в сентябре дома, построенного для педагога по технологии сабирабадской полной средней школы №5 Ахлимана Гусейнова.

Отметим, что строительство новых учебных заведений в основном охватывает регионы.