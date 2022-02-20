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В Азербайджане завершились экзамены в магистратуру

В Азербайджане завершились экзамены в магистратуру Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен для магистров высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана.
Наука и образование
20 февраля 2022 г. 15:29
В Азербайджане завершились экзамены в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) провел вступительные экзамены в магистратуру высших учебных заведений и Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу ГЭЦ, вступительные экзамены в магистратуру прошел в 7 городах республики - Баку, Нахчыване, Гяндже, Лянкяране, Мингячевире, Абшероне и Сумгайыте, в общей сложности в 71 экзаменационном зале.

Во всех зданиях экзамен начался одновременно и продолжался 3 часа.

07:27

Сегодня Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) проведет экзамен для магистров высших учебных заведений и Национальной академии наук Азербайджана.

Как передает Report, вступительные экзамены, в которых примут участие 17 097 бакалавров, будут проходить в 7 городах и районах страны - Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране, в общей сложности в 71 экзаменационном зале.

Бакалавры будет сдавать экзамены в месте, которое определяется по фактическому месту жительства, указанному в их "Личном кабинете".

Экзамены стартуют в 11:00, бакалавров будут пропускать в здания, где они пройдут, до 10:45. Экзамены продлятся три часа, по их окончании следует сдать карту ответов и вопросник.

В связи с мерами, принятыми для предотвращения возможного заражения COVID-19, важно прийти в здание экзамена во время, указанное в бланке приема.

Запрещается приносить в здание экзамена мобильный телефон и другие средства связи, электронные устройства, калькулятор, электронный носитель информации, книгу, тетрадь, журнал, конспект, справочник, словарь, таблицу, сумку и другие вспомогательные средства.

В экзаменационные помещения будет разрешено входить только в медицинской маске, а температура тела участников будет проверяться с помощью дистанционных электронных термометров, а также будут использоваться необходимые дезинфицирующие средства. Участники с температурой тела 37 градусов и выше не допускаются к экзамену. В экзаменационных залах будет обеспечена посадка бакалавров на необходимом расстоянии друг от друга.

Для участия в экзамене заявки подали 17 097 бакалавров. Из них 15 653 человека сдадут экзамен по азербайджанскому разделу, 1 444-по русскому. 10 307 человек - выпускники текущего года, 6790 - выпускники предыдущих лет, 33 - иностранные граждане. Самый молодой бакалавр, желающий поступить в магистратуру, родился в 2003 году, а самый старший - в 1963 году.

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Версия на азербайджанском языке Ali məktəblərin magistraturalarına qəbul imtahanı başa çatıb

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