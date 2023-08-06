В Азербайджане проведены экзамены по способностям для поступающих на факультет журналистики

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 6 августа провел экзамены по способностям для абитуриентов, желающих поступить на специальность журналистики высших учебных заведений на уровне бакалавриата.
Об этом
Экзамены были организованы в Баку, Нахчыване, Гяндже, Лянкяране, Шеки, Барде, Гёйчае, Ширване, Хачмазе.
Экзамен начался в 10:00 и длился 2 часа 30 минут.
Результаты экзаменов будут объявлены после завершения процесса проверки письменных работ, в течение 5 дней.
Абитуриенты, получившие удовлетворительную оценку на экзамене, смогут указать журналистику в своих заявках во время выбора специальностей.