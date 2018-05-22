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    В Азербайджане завершилась юбилейная Олимпиада по русскому языку и литературе

    Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ В Азербайджане завершилась Х (юбилейная) Олимпиада по русскому языку и литературе. Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, в период с 13 января по 12 мая  было проведено 24 региональных тура Олимпиады. 

    Шестнадцать туров были организованы в городах Гяндже, Ленкорани, Мингечевире, Нахичевани,Сумгаите, Ширване и Агстафинском, Билясуварском, Габалинском, Евлахском, Исмаиллинском, Кюрдамирском, Шабранском, Шамкирском, Шекинском, Шемахинском районах, а восемь - состоялись в городе Баку.

    В настоящее время организаторы Олимпиады подводят ее итоги.

    Награждение победителей состоится 6 июня, в Международный день русского языка. 

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