В Азербайджане завершено диагностическое оценивание учителей

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане 50 тыс учителей в 26 городах прошли диагностическое оценивание своих знаний и способностей. Как сообщает Report, такие данные привел министр образования Микаил Джаббаров на заседании Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития за девять месяцев 2017 года и предстоящим задачам.

"Работы по стимулированию деятельности учителей мы продолжили в этом году. Так, порядка 50 тыс учителей прошли диагностическую оценку. Таким образом диагностирование всех учителей завершено по всей стране", - сказал министр.