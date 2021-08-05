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В Азербайджане завершен тестовый этап конкурса по приему на работу учителей

В Азербайджане завершен тестовый этап конкурса по приему на работу учителей Завершен тестовый этап конкурса по приему учителей на работу в общеобразовательные учебные заведения, стартовавшего с 5 июля.
Наука и образование
5 августа 2021 г. 15:19
В Азербайджане завершен тестовый этап конкурса по приему на работу учителей

Завершен тестовый этап конкурса по приему на работу учителей в общеобразовательные учебные заведения, стартовавшего с 5 июля.

Как сообщили Report в Министерстве образования, на этом этапе состоялись тестовые экзамены по 19 предметам: азербайджанский язык и литература, азербайджанский язык, начальные классы, английский язык, немецкий язык, математика, информатика, изобразительное искусство, русский язык, русский язык и литература, французский язык, музыка, история, химия, физика, технология, биология, физкультура и география.

В целом на экзаменах, охвативших 21 рабочий день и проведенных в 12 экзаменационных центрах по стране, приняли участие 46 930 кандидатов.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin işə qəbulu üzrə test imtahanı mərhələsi başa çatıb

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