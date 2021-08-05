В Азербайджане завершен тестовый этап конкурса по приему на работу учителей

Завершен тестовый этап конкурса по приему учителей на работу в общеобразовательные учебные заведения, стартовавшего с 5 июля.

Завершен тестовый этап конкурса по приему на работу учителей в общеобразовательные учебные заведения, стартовавшего с 5 июля.

Как сообщили Report в Министерстве образования, на этом этапе состоялись тестовые экзамены по 19 предметам: азербайджанский язык и литература, азербайджанский язык, начальные классы, английский язык, немецкий язык, математика, информатика, изобразительное искусство, русский язык, русский язык и литература, французский язык, музыка, история, химия, физика, технология, биология, физкультура и география.

В целом на экзаменах, охвативших 21 рабочий день и проведенных в 12 экзаменационных центрах по стране, приняли участие 46 930 кандидатов.