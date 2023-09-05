В Азербайджане завершен процесс перевода студентов

В Азербайджане завершен процесс перевода студентов средних специальных и высших учебных заведений, смены специальности, а также формы обучения.

В Азербайджане завершен процесс перевода студентов средних специальных и высших учебных заведений, смены специальности, а также формы обучения.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство науки и образования, в ходе приема электронных документов, осуществляемого через портал transfer.edu.az, было зарегистрировано 4 316 заявок.

По данным, 456 человек подали заявки на смену специальности или перевод из средних специальных учебных заведений, 3 276 – ступени бакалавриата высших учебных заведений, 62 – из магистратуры вузов. В то же время поступило 522 заявки на перевод из высших учебных заведений, расположенных за рубежом.

В общей сложности, из 2 649 человек, допущенных к переводу, 2 287 человек имели степень бакалавра, 16 человек - степень магистра, а 346 человек были студентами средних специальных учебных заведений. Результаты перевода из зарубежных высших учебных заведений будут объявлены в ближайшие дни.