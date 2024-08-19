О нас

В Азербайджане завершается выбор специальностей в рамках приема в вузы

В Азербайджане завершается выбор специальностей в рамках приема в вузы В Азербайджане завершается выбор специальностей для абитуриентов (включая суббакалавров), желающих поступить в высшие учебные заведения по I, II, III, IV и V группам специальностей.
Наука и образование
19 августа 2024 г. 06:21
В Азербайджане завершается выбор специальностей в рамках приема в вузы

В Азербайджане завершается выбор специальностей для абитуриентов (включая суббакалавров), желающих поступить в высшие учебные заведения по I, II, III, IV и V группам специальностей.

Как сообщает Report, выбор специальностей завершится сегодня в 23:59.

Процесс осуществляется через интернет. После завершения выбора специальности сначала на конкурсной основе по выбранным специальностям размещаются абитуриенты, а затем и суббакалавры. Размещение осуществляется с учетом последовательности специальностей, указанных в электронной заявке.

Отметим, что на 2024/2025 учебный год по I группе специальностей высших учебных заведений предусмотрено 13 315 плановых мест для учащихся азербайджанского сектора и 785 мест - русского. План приема студентов по совместному конкурсу обоих секторов составляет 5 890 мест. Так, всего по I группе специальностей выделено 19 990 мест, в том числе 14 407 мест на основании госзаказа.

Для II группы специальностей высших учебных заведений предусмотрено 11 335 плановых мест по азербайджанскому сектору и 575 мест - по русскому. План приема студентов по совместному конкурсу обоих секторов составляет 2 640 мест, всего для учащихся II группы специальностей выделено 14 550 плановых мест, в том числе 4 390 мест - по госзаказу.

По третьей III группе специальностей предусмотрено в целом 15 459 плановых мест, в том числе 4 318 на основании государственного заказа. Из общего числа плановых мест 11 854 отведено для учащихся азербайджанского сектора, 1 410 мест - русского, 2 195 мест - по совместному конкурсу обоих секторов.

В рамках приема в вузы по IV группе специальностей предусмотрено 3 520 плановых мест для учащихся азербайджанского сектора и 330 мест - русского. План приема студентов по совместному конкурсу обоих секторов составляет 750 мест. Таким образом, всего по IV группе специальностей выделено 4 600 плановых мест, в том числе 3 135 мест на основании государственного заказа.

Напомним, что на I этапе экзамена максимально возможный балл составлял 300, на II этапе - 400 баллов. Конкурс проводится по сумме баллов, набранных на обоих этапах.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi başa çatır

Другие новости из категории

Скончался доцент БГУ Низами Сулейманов
ФотоСкончался доцент БГУ Низами Сулейманов
17 августа 2024 г. 20:17
Названа дата первого суперлуния в этом году
Названа дата первого суперлуния в этом году
16 августа 2024 г. 18:20
Обнародованы результаты первого этапа приема студентов в профучилища
Обнародованы результаты первого этапа приема студентов в профучилища
16 августа 2024 г. 18:12
Госагентство: На сегодняшний день в подготовительные дошкольные группы принято около 71 тыс. детей
Госагентство: На сегодняшний день в подготовительные дошкольные группы принято около 71 тыс. детей
16 августа 2024 г. 12:12
Ректор: В Карабахский университет приглашаются азербайджанские ученые, проживающие за рубежом
Ректор: В Карабахский университет приглашаются азербайджанские ученые, проживающие за рубежом
16 августа 2024 г. 11:40
В Баку более 12 тыс. учеников сменили школы на новый учебный год
В Баку более 12 тыс. учеников сменили школы на новый учебный год
15 августа 2024 г. 15:57
В Азербайджане образовательные кредиты получили более 40 тыс. студентов
В Азербайджане образовательные кредиты получили более 40 тыс. студентов
15 августа 2024 г. 11:33
Временно приостанавливается прием заявлений о признании иностранных дипломов
Временно приостанавливается прием заявлений о признании иностранных дипломов
15 августа 2024 г. 09:48
Ученые нашли новый способ запустить самоуничтожение раковых клеток
Ученые нашли новый способ запустить самоуничтожение раковых клеток
15 августа 2024 г. 04:18
Ученые создали имплант для спасения от передозировки опиоидами
Ученые создали имплант для спасения от передозировки опиоидами
15 августа 2024 г. 01:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi