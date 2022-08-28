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В Азербайджане завершается выбор специальностей в рамках приема в вузы

В Азербайджане завершается выбор специальностей в рамках приема в вузы Выбор вакансий в рамках участия в конкурсе по приему студентов в высшие учебные заведения Азербайджана продолжится до 09:00 29 августа.
Наука и образование
28 августа 2022 г. 19:42
В Азербайджане завершается выбор специальностей в рамках приема в вузы

Выбор вакансий в рамках участия в конкурсе по приему студентов в высшие учебные заведения Азербайджана продолжится до 09:00 29 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), по информации на 15:45 сегодняшнего дня утверждена 65 641 заявка.

В конкурсе смогут принять участие только абитуриенты (в том числе суббакалавры), утвердившие свои электронные заявки.

Участники конкурса могут обратиться в "Рекомендационные центры" с вопросами по заполнению и утверждению "Электронной заявки абитуриента по выбору специальностей". Подробную информацию о вышеуказанных центрах можно получить на сайте ГЭЦ.

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Версия на азербайджанском языке Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi sabah başa çatır

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