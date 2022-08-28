В Азербайджане завершается выбор специальностей в рамках приема в вузы

Выбор вакансий в рамках участия в конкурсе по приему студентов в высшие учебные заведения Азербайджана продолжится до 09:00 29 августа.
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В конкурсе смогут принять участие только абитуриенты (в том числе суббакалавры), утвердившие свои электронные заявки.
Участники конкурса могут обратиться в "Рекомендационные центры" с вопросами по заполнению и утверждению "Электронной заявки абитуриента по выбору специальностей". Подробную информацию о вышеуказанных центрах можно получить на сайте ГЭЦ.