В Азербайджане завершается выбор специальностей в рамках приема в вузы

Выбор вакансий в рамках участия в конкурсе по приему студентов в высшие учебные заведения Азербайджана продолжится до 09:00 29 августа.

Выбор вакансий в рамках участия в конкурсе по приему студентов в высшие учебные заведения Азербайджана продолжится до 09:00 29 августа.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), по информации на 15:45 сегодняшнего дня утверждена 65 641 заявка.

В конкурсе смогут принять участие только абитуриенты (в том числе суббакалавры), утвердившие свои электронные заявки.

Участники конкурса могут обратиться в "Рекомендационные центры" с вопросами по заполнению и утверждению "Электронной заявки абитуриента по выбору специальностей". Подробную информацию о вышеуказанных центрах можно получить на сайте ГЭЦ.