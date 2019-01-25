В Азербайджане зарплата госслужащих будет соразмерна окладу работников частного сектора

Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Подготовлен новый законопроект "О системе оплаты труда госслужащих" и представлен в соответствующие госорганы".
Как сообщает Report, об этом на церемонии закрытия "Проекта поддержки продолжения реформ в системе госслужбы Азербайджана" сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Метин Керимли.
Проинформировав о новых подходах, М.Керимли отметил, что зарплаты в сфере госслужбы будут определены на уровне, сопоставимом частному сектору: "Второе, на основе принципа социальной справедливости равный труд будет равно оплачиваться. Третье, оптимизация количества уровней оплаты, существующих в системе оплаты труда госслужащих. Это число близко к 400 и планируется ее оптимизация. Четвертое, повышение материальной мотивации госслужащих в должностном росте в рамках одной классификации. Пятое, оценивание деятельности госслужащих, принятие их во внимание при повышении зарплат".
Samirə AbdullayevaАвтор новости