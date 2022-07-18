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В Азербайджане запущена электронная система приема в детские сады

В Азербайджане запущена электронная система приема в детские сады Сегодня в 11:00 начинается процесс приема детей в дошкольные образовательные учреждения (детские сады) на 2022-2023 учебный год.
Наука и образование
18 июля 2022 г. 10:51
В Азербайджане запущена электронная система приема в детские сады

Сегодня в 11:00 начинается процесс приема детей в дошкольные образовательные учреждения (детские сады) на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве образования, процесс продлится до 14 сентября.

Прием детей будет осуществляться через "Электронную систему приема документов в дошкольные образовательные учреждения" (www.bq.edu.az). Таким образом, с сегодняшнего дня родители смогут создать электронный кабинет в системе для зачисления ребенка в дошкольное образовательное учреждение.

С 15 по 21 сентября 2022 года система электронного приема будет временно приостановлена в связи с комплектованием групп. После завершения этого процесса прием детей на незанятые места в дошкольных образовательных учреждениях продолжится в течение всего года.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən uşaq bağçalarına elektron qəbul başlayır

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