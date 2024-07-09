В Азербайджане за последние два года в детские сады по экзамену принято на работу 600 воспитателей

В Азербайджане за последние два года в детские сады по экзамену принято на работу 600 воспитателей

За последние два года по итогам централизованного экзамена в детские сады были приняты на работу около 600 учителей-воспитателей.

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За последние два года по итогам централизованного экзамена в детские сады были приняты на работу около 600 учителей-воспитателей. Как сообщает Report, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Орхан Аббасов. "В этом году был организован централизованный экзамен на вакансию директора дошкольного образовательного учреждения. 177 человек, успешно прошедших этап тестового экзамена, были приглашены на собеседование. За последние два года около 600 учителей-воспитателей приняты на работу по итогам централизованного экзамена", - сказал он. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram