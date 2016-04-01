В Азербайджане за каждую вакансию директора школы будут бороться 6 кандидатов

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Завершилась регистрация электронных заявлений на вакансии директоров школ в Азербайджане.

Об этом Report заявили в секторе по связям с общественностью министерства образования.

В промежутке с 18-го по 31-ое марта зарегистрированы электронные заявления 3 394 человек, изъявивших желание занять пост директоров учебных заведений, входящих в систему министерства образования. На конкурс было представлено 600 вакансий.

С сегодняшнего дня приступили ко второму этапу - этапу оценки показателей в электронных заявлениях.

В ходе данного процесса проверяются указанные в заявлениях личные данные, сведения об образовании, опыт работы. Будет расследован вопрос соответствия показателей требованиям законодательства, после чего примут решение о переходе в следующий этап.

Участник конкурса несет прямую ответственность за правдивость указанной информации. В случае несовпадения данных, электронное заявление кандидата аннулируется.

Для получения информации о прохождении регистрации кандидатам рекомендуется следить за личной страницей.