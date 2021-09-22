В Азербайджане явка учащихся в школах стала обязательной

В Азербайджане явка учащихся в школах в период пандемии стала обязательной.

В Азербайджане явка учащихся в школах в период пандемии стала обязательной.

Как сообщает Report, об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Только в двух случаях родители могут не отправлять детей в школу. Если семья проживает в зоне с высоким уровнем заражения коронавирусом, родители могут написать заявление и не отправлять своего ребенка в школу. Кроме того, родители не должны отправлять детей в школу, если в семье есть больные коронавирусом или острой респираторной вирусной инфекцией.

Напомним, что в прошлом учебном году родители сами решали отправлять своих детей в школу в условиях пандемии или нет.