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В Азербайджане явка учащихся в школах стала обязательной

В Азербайджане явка учащихся в школах стала обязательной В Азербайджане явка учащихся в школах в период пандемии стала обязательной.
Наука и образование
22 сентября 2021 г. 11:40
В Азербайджане явка учащихся в школах стала обязательной
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В Азербайджане явка учащихся в школах в период пандемии стала обязательной.

Как сообщает Report, об этом говорится в постановлении, подписанном премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Только в двух случаях родители могут не отправлять детей в школу. Если семья проживает в зоне с высоким уровнем заражения коронавирусом, родители могут написать заявление и не отправлять своего ребенка в школу. Кроме того, родители не должны отправлять детей в школу, если в семье есть больные коронавирусом или острой респираторной вирусной инфекцией.

Напомним, что в прошлом учебном году родители сами решали отправлять своих детей в школу в условиях пандемии или нет.

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Версия на английском языке Azerbaijan annuls decision on voluntariness in offline education  
Версия на азербайджанском языке Şagirdlərin könüllü şəkildə məktəbə göndərilməsi tələbi ləğv edilib

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