У абитуриентов Азербайджана возрос интерес к высшим военным учебным заведениям

"Вырос интерес к высшим учебным заведениям специального назначения".

В Азербайджане возрос интерес к высшим военным учебным заведениям.

Как сообщает Report, об этом сообщила журналистам председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде.

Председатель ГЭЦ отметила, что талантливая молодежь, сдающая экзамены по III группе, выбирает эти вузы: "Основной контингент там - юноши, набравшие свыше 500 баллов. Есть абитуриенты с достаточно высокими баллами, которые также хотят поступить в высшие военные школы. Это положительный факт, что образованные люди проявляют интерес к таким важным специальностям".