​В Азербайджане выпустят детскую энциклопедию

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Первый том энциклопедии для подростков "На каждый вопрос один ответ" ("Hər suala bir cavab"), подготовленный Центром переводов при Кабинете министров, в ближайшие дни выйдет в печать.

Об этом сказал Report глава Группы энциклопедических изданий Центра Ильгар Эльфи.

По его словам, энциклопедия будет состоять из 10 томов. Первые пять томов охватывают краткие ответы на вопросы о человеке, природе, космосе и других сферах.

И.Эльфи отметил, что VI том будет целиком посвящен Азербайджану. В других томах будет отражена информация о тайнах и загадках мира, философских вопросах, правилах поведения для подростков.

Глава группы отметил, что хотя имеется цветной электронный вариант энциклопедии, она будет издана в черно-белом цвете.