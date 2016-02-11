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    ​В Азербайджане выпустят детскую энциклопедию

    Первые пять томов 10-томной энциклопедии охватывают краткие ответы на вопросы о человеке, природе, космосе и других сферах

    Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Первый том энциклопедии для подростков "На каждый вопрос один ответ" ("Hər suala bir cavab"), подготовленный Центром переводов при Кабинете министров, в ближайшие дни выйдет в печать.

    Об этом сказал Report глава Группы энциклопедических изданий Центра Ильгар Эльфи.

    По его словам, энциклопедия будет состоять из 10 томов. Первые пять томов охватывают краткие ответы на вопросы о человеке, природе, космосе и других сферах.

    И.Эльфи отметил, что VI том будет целиком посвящен Азербайджану. В других томах будет отражена информация о тайнах и загадках мира, философских вопросах, правилах поведения для подростков.

    Глава группы отметил, что хотя имеется цветной электронный вариант энциклопедии, она будет издана в черно-белом цвете. 

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