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В Азербайджане выпускникам вузов с высокими показателями успеваемости списали образовательные кредиты на 444 тыс. манатов

В Азербайджане выпускникам вузов с высокими показателями успеваемости списали образовательные кредиты на 444 тыс. манатов 10:42
Наука и образование
20 декабря 2024 г. 12:10
В Азербайджане выпускникам вузов с высокими показателями успеваемости списали образовательные кредиты на 444 тыс. манатов

В Азербайджане 173 выпускникам вузов простили половину их социальных образовательных кредитов.

Как сообщает Report, об этом сообщили на брифинге, посвященном трехлетней деятельности Фонда образовательных студенческих кредитов.

По данным фонда, половину социального кредита (TTK) этих выпускников списали в связи с их высокими показателями успеваемости.

Помимо этого, за этот период по около 400 стандартным образовательным кредитам списано 25% их размера.

Согласно информации, свыше 6 500 лиц, получивших образовательные кредиты, после завершения учебы начали погашать свои обязательства небольшими ежемесячными суммами.

Фонд указывает, что за трехлетний период общая сумма списанных средств по кредитам выпускников с высокими показателями успеваемости составила порядка 444 тыс. манатов.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 173 məzunun təhsil kreditinin tam yarısı bağışlanıb

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