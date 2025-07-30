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В Азербайджане вводятся новые правила выбора вакансий при приеме учителей на работу

В Азербайджане вводятся новые правила выбора вакансий при приеме учителей на работу 15:42
Наука и образование
30 июля 2025 г. 16:15
В Азербайджане вводятся новые правила выбора вакансий при приеме учителей на работу

В Азербайджане будет внедрен новый подход к выбору вакансий при приеме учителей на работу.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмайылбейли.

Согласно нововведению, при распределении кандидатов приоритет будет отдаваться их фактическому месту проживания.

"Этот подход способствует более быстрой адаптации педагогов, снижению текучести кадров, улучшению социального благополучия, а также условий жизни и труда учителей. Кроме того, это поможет сократить число отказов от вакансий", - отметил Исмайылбейли.

По его словам, за последние четыре года 1867 кандидатов отказались от предложенных мест именно из-за территориальной неудобности.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin işə qəbulu üzrə vakansiya seçimində yenilik ediləcək

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