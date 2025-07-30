В Азербайджане вводятся новые правила выбора вакансий при приеме учителей на работу

15:42

В Азербайджане будет внедрен новый подход к выбору вакансий при приеме учителей на работу.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника отдела организации общего образования Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Нурлан Исмайылбейли.

Согласно нововведению, при распределении кандидатов приоритет будет отдаваться их фактическому месту проживания.

"Этот подход способствует более быстрой адаптации педагогов, снижению текучести кадров, улучшению социального благополучия, а также условий жизни и труда учителей. Кроме того, это поможет сократить число отказов от вакансий", - отметил Исмайылбейли.

По его словам, за последние четыре года 1867 кандидатов отказались от предложенных мест именно из-за территориальной неудобности.