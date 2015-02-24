Азербайджанским вузам предоставляют новый статус

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Высшим учебным заведениям в Азербайджане предоставят статус "исследовательского университета".

Как сообщает Report, об этом отмечается в новом законопроекте "О науке".

Согласно законопроекту, данный статус будет предоставлен вузам в установленном соответствующим органом исполнительной власти порядке.

Основная задача исследовательских университетов заключается в обеспечении реальной интеграции науки и образования путем привлечения педагогов и студентов к научно-исследовательскому процессу, трансфера в экономику современных технологий, осуществления широких фундаментальных и прикладных научных исследований, формирования системы программ дополнительного образования и подготовки магистров и высококвалифицированных научных кадров, свободной реализации научных результатов на коммерческой основе, формирования технопарков и создания бизнес-инкубаторов.

В проекте отмечается, что научные учреждения, организации и вузы могут создать научные центры в статусе юридического лица в целях координации научной деятельности, обеспечения единого технологического процесса, рационального использования материальных, технических, финансовых и кадровых ресурсов (до применения результатов научных исследований в производстве).