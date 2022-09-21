О нас

В Азербайджане впервые обнаружена каменная фигурка кабана

В Азербайджане впервые обнаружена каменная фигурка кабана В Джалилабадском районе обнаружена фигурка каменного кабана. По информации муганского бюро Report, образец материальной культуры найден на Безымянном холме в селе Ягублу. Историки считают, что находка относится к периоду неолита. Отметим, что фи
Наука и образование
21 сентября 2022 г. 17:37
В Азербайджане впервые обнаружена каменная фигурка кабана

В Джалилабадском районе обнаружена каменная фигурка кабана.

По информации муганского бюро Report, образец материальной культуры найден на Безымянном холме в селе Ягублу.

Историки считают, что находка относится к периоду неолита.

Отметим, что каменная фигурка кабана была обнаружена впервые на территории Азербайджана.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə daş qaban fiquru aşkarlanıb

Самое читаемое

Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
Guardian: Азербайджанский бренд адаптивной одежды планирует провести показы мод заграницей
16 сентября 2022 г. 10:46
ЦБ России снизил учетную ставку
ЦБ России снизил учетную ставку
16 сентября 2022 г. 14:39
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
Эрдоган обсудит с Путиным скидку на газ в 25%
16 сентября 2022 г. 18:48
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
В Ереване неизвестный бросил взрывчатку в сторону полицейских
17 сентября 2022 г. 03:52
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23
Гурбан Гурбанов: Хотя мы одержали победу, мне нелегко говорить
Гурбан Гурбанов: Хотя мы одержали победу, мне нелегко говорить
15 сентября 2022 г. 23:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi