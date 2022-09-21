В Азербайджане впервые обнаружена каменная фигурка кабана

В Азербайджане впервые обнаружена каменная фигурка кабана

В Джалилабадском районе обнаружена фигурка каменного кабана. По информации муганского бюро Report, образец материальной культуры найден на Безымянном холме в селе Ягублу. Историки считают, что находка относится к периоду неолита. Отметим, что фи

https://static.report.az/photo/97719854-84d9-30b8-a39e-1cc2e53b900e.jpg https://static.report.az/photo/97719854-84d9-30b8-a39e-1cc2e53b900e.jpg

В Джалилабадском районе обнаружена каменная фигурка кабана.



По информации муганского бюро Report, образец материальной культуры найден на Безымянном холме в селе Ягублу.



Историки считают, что находка относится к периоду неолита.



Отметим, что каменная фигурка кабана была обнаружена впервые на территории Азербайджана. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram