В Азербайджане впервые обнаружена каменная фигурка кабана

В Джалилабадском районе обнаружена каменная фигурка кабана.
По информации муганского бюро Report, образец материальной культуры найден на Безымянном холме в селе Ягублу.
Историки считают, что находка относится к периоду неолита.
Отметим, что каменная фигурка кабана была обнаружена впервые на территории Азербайджана.
В Азербайджане впервые обнаружена каменная фигурка кабанаВ Азербайджане впервые обнаружена каменная фигурка кабана В Джалилабадском районе обнаружена фигурка каменного кабана. По информации муганского бюро Report, образец материальной культуры найден на Безымянном холме в селе Ягублу. Историки считают, что находка относится к периоду неолита. Отметим, что фи
Наука и образование
21 сентября 2022 г. 17:37
https://static.report.az/photo/97719854-84d9-30b8-a39e-1cc2e53b900e.jpg
В Джалилабадском районе обнаружена каменная фигурка кабана.
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda ilk dəfə daş qaban fiquru aşkarlanıb